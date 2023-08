Bronzen Tuur Dens zorgt in scratch voor eerste Belgische medaille op Super-WK

Scratch is een koers met massastart over 15 kilometer, waarbij het eenvoudige principe geldt: wie aan het eind als eerste over de finish komt, wint. Kolfje naar de hand van Tuur Dens (Team Flanders-Baloise). De 23-jarige Rotselaarnaar werd in 2017 al Belgisch juniorenkampioen in het nummer, pakte op het EK U23 in ‘21 brons en in ‘22 zilver en verraste later dat jaar in zijn eerste prof-WK ooit in Roubaix met zilver. Vorig jaar, op het WK in Parijs, strandde hij op plaats vier.