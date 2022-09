Brons voor Remco Evenepoel, Tobias Foss verbaast vriend en vijand met wereldtitel tijdrijden

Foss: “Ik kan het niet geloven, dit is zo onwerkelijk”

“Ik bevind me momenteel in een droom”, opende kersvers wereldkampioen tijdrijden Foss. “Ik kan het nog niet geloven, het is zo onwerkelijk. In Canada voelde ik al dat ik vorm was, al had ik met een top 10 vandaag al tevreden geweest. Op een top 5 had ik stiekem gehoopt. Ik wist dat ik er alles aan gedaan had en dan kon ik alleen maar afwachten. Ik ben niet de renner met het meeste zelfvertrouwen, waardoor ik er pas op het einde begon in te geloven. Ik ga deze regenboogtrui zo goed eren als mogelijk.”