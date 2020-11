Brit Ian Stannard zet een punt achter zijn wielercarrière

Wielrennen Geen Tour Down Under en Cadel Evans Great Ocean Road Race in 2021

1 november Het hing in de lucht, maar is nu ook officieel. De Santos Tour Down Under (19-24 januari) slaat door het coronavirus noodgedwongen een jaar over. Het was onmogelijk om de Australische rittenkoers veilig en verantwoord te organiseren. “We deden er alles aan om een succesvolle strategie uit te werken, maar de internationale component van onze sport maakte dat onmogelijk”, zegt Hitaf Rasheed, uitvoerend directeur van Events South Australia. De oversteek naar Australië en de bijkomende quarantainemaatregelen waren de grootste hindernissen voor de renners en teams. Als alternatief komt er een fietsfestival voor de Australische bevolking.