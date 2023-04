Breuken, gapende wonden en hersenschuddingen: het ellenlange medische bulletin na zéér incidentrijke Ronde

KIJK. “Duidelijk wie de besten ter wereld zijn”: Michel Wuyts vol lof voor indrukwek­ken­de solo’s van Pogacar en Kopecky in Ronde

Wat een nummers van Tadej Pogacar en Lotte Kopecky. Simpelweg oppermachtig in de Ronde van Vlaanderen. In HLN LIVE blikt onze analist Michel Wuyts terug op de twee ferme krachttoeren. “Het is nu duidelijk wie de besten van de wereld zijn.” Opnieuw geen zege in ‘Vlaanderens Mooiste’ dus voor Wout van Aert. Volgende week wacht Parijs-Roubaix. Wuyts: “Daar is het van moeten.”