Brent Van Moer slaat dubbelslag in Dauphiné na knappe solo

Over naar de koers dan. In de beginfase trok een kopgroep van vier op pad. Daarbij één Belg: Brent Van Moer. Onze landgenoot reed op revanche, want afgelopen maandag werd hij tijdens de Ronde van Limburg als koploper verkeerd gestuurd in de slotkilometer.

Van Moer: “Wou tonen dat ik zo’n solo wél kan afmaken”

Brent Van Moer zat na de Ronde van Limbrug nog in zak en as, maar vandaag is de Waaslander koning te rijk in de Dauphiné. “Vorige week was ik heel teleurgesteld. Daar reed ik ook een goeie solo, maar had ik heel wat pech. Vandaag wou ik tonen dat ik zo’n solo wél kan afmaken. Ik ben blij dat ik dat tussen alle grote namen kan doen in een grote koers als de Dauphiné. Het plan vandaag? Om in de vlucht te zitten en hopen dat er goeie namen mee zaten. Op het einde voelde ik me heel goed en ben ik dan solo gegaan (lacht).”