Bredere dijen moeten Evenepoel vooral in Luik voordeel opleveren: “De Remco van de Vuelta zal niet dezelfde zijn”

WielrennenZijn leiderstrui is hij kwijt, maar de dijen van Remco Evenepoel (22) blijven talk of the town in de Ronde van Valencia. Afgelopen winter heeft hij extra aan zijn explosiviteit gewerkt om in het korte klimwerk de wereldtop te kunnen volgen. Ploegbaas Patrick Lefevere en trainer Koen Pelgrim duiden: “Remco is een beetje meer man geworden.”