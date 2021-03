Bradley Wiggins wil opheldering in zaak rond ex-dokter Team Sky: “Hier is meer aan de hand”

WielrennenBradley Wiggins heeft zich uitgesproken over de zaak-Richard Freeman, waarbij de voormalige ploegarts van Team Sky schuldig werd bevonden aan een ongeoorloofde testosteronbestelling in 2011. Wiggins, die in 2012 de Tour won met Team Sky, vraagt om een nieuw onderzoek.

Richard Freeman werd vrijdag door een medisch tribunaal in Groot-Brittannië schuldig bevonden aan overtreding van de antidopingwetgeving. Volgens het tribunaal bestelde Freeman in 2011 het verboden product Testogel, met de bedoeling dat het later aangebracht zou worden bij een renner, om de atletische prestaties te verbeteren. Freeman, die een schorsing van vier jaar boven het hoofd hangt, gaf eerder al toe schuldig te zijn aan 18 van de in totaal 22 aanklachten. Máár de Brit ontkende de intentie: volgens hem werd het product niet aangekocht om een renner te doperen, maar om de erectieproblemen van voormalig Sky-prestatiedirecteur Shane Sutton te behandelen.

“Nieuw onderzoek nodig”

Bradley Wiggins gaf in een podcast op Eurosport ook zijn mening over de zaak. “Ik ken niemand met gezond verstand die dat als doping zou gebruiken in die periode, gezien het grote aantal dopingtests in die tijd. Zo werd ikzelf 56 keer getest. Het product kon ook voor een staflid geweest zijn. Of voor iemand van een andere sport.”

De Britse Tourwinnaar van 2012 wil dat alles tot op de bodem wordt uitgezocht. “Er is hier iets meer aan de hand en iemand weet ervan. Freeman is nu schuldig bevonden, met de aanvulling dat het ‘misschien’ voor een renner was. Ik weet niet wat er speelt, maar er moet dringend een nieuw onderzoek komen.”

Freeman, die tussen 2009 en 2015 als dokter tewerkgesteld was bij Sky en de Britse wielerbond British Cycling, werd eerder al door de Britse Orde der Geneesheren beschuldigd van het bestellen van Testogel om zo de prestaties van de atleten te bevorderen. Hij zou ook gelogen hebben om zijn schuld te verbergen. Als hij daarvoor aansprakelijk wordt gesteld, zal hij zijn medische licentie verliezen.

Er hangt al lange tijd een zweem van doping om de Britse arts. Jaren geleden werd er door het UKAD al een onderzoek ingesteld naar een mysterieuze medische bestelling die hij plaatste voor Wiggins, in het Critérium du Dauphiné in 2011. Wegens gebrek aan bewijzen moest het UKAD dat onderzoek na veertien maanden stopzetten. De inhoud van het pakje kon nooit bewezen worden. Volgens Freeman ging het om een toegelaten neusspray.

