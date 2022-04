Bradley Wiggins als tiener seksueel benaderd door coach: “Het heeft invloed op mij gehad als volwassene”

“Toen ik jong was, ongeveer dertien jaar, werd ik seksueel benaderd door een coach. Ik heb dat nooit volledig geaccepteerd en het heeft invloed op mij gehad als volwassene”, aldus Wiggins, tegenwoordig analist bij Eurosport, in een gesprek met het tijdschrift Men’s Health UK. Meer details over de feiten geeft de Brit niet.

Wiggins kon destijds bij niemand terecht. Zijn vader verliet al vroeg het gezin, de stiefvader was dan weer gewelddadig tegenover de jonge Bradley. “Dus probeerde ik het te vergeten”, vervolgde Wiggins. “Ik was een eenzaat. Ik voelde me eenzaam en wilde weg uit mijn omgeving. Ja, ik was een nogal vreemde tiener... Ik denk dat ik door mijn tegenslagen ben beginnen te fietsen.”

Vader Gary

Wiggins beleefde een moeilijke jeugd. Hij snapte niet waarom zijn vader Gary het gezin in de steek liet. Die laatste stierf uiteindelijk in verdachte omstandigheden in 2008. Een hoofdletsel werd hem fataal. Vermoedelijk het gevolg van enkele raken klappen, ofwel door een ongelukkige val in dronken toestand. Voor Wiggins is het duidelijk: zijn vader werd vermoord.

De twee hadden amper contact, maar toch was vader Gary de held van zijn zoon. “Ik ontmoette hem pas voor het eerst op mijn achttiende. We hadden vanaf dan een band, maar de laatste jaren voor zijn dood zag ik hem niet meer. Hij was mijn held en ik wilde mezelf bewijzen tegenover hem. Hij was zelf een goede wielrenner, maar verkwistte zijn talent. Hij had een manische depressie, was een alcoholist en nam ook veel drugs.”

Tol van de roem

Wiggins gaf ook toe dat hij na zijn successen in de koers moeilijk met de druk om kon. “Na het winnen van de Tour en olympische tijdrit in 2012, was mijn leven nooit meer hetzelfde”, klonk het. “Ik werd meegesleurd in de roem die het succes met zich meebracht, maar eigenlijk ben ik een gesloten persoon. Ik wist niet meer wie ‘ik’ was. Dus gedroeg ik me als een soort rockster. Ik was nooit echt mezelf, het was waarschijnlijk de meest ongelukkige periode uit mijn leven. Er werd verwacht dat ik veel zou winnen, waardoor de druk hoog was. En daar heb ik echt mee geworsteld.”

