Bouhanni twee maanden geschorst na kwak aan Stewart in volle sprint

Giro De Marchi neemt het roze over van Ganna, ritzege voor Dombrowski

11 mei Joe Dombrowski heeft zichzelf een flink verjaardagscadeau geschonken in de Giro. De Amerikaan - morgen dertig - won de vierde rit met aankomst in Sestola. Alessandro De Marchi - ook een vroege vluchter - nam het roze over van Filippo Ganna. In een uitgeregende rit deelden Landa en Bernal een tikje uit aan de concurrentie. Almeida zakte door het ijs, Evenepoel beperkte de schade.