Bouhanni reageert nadat hij Stewart bijna in nadaraansluiting kwakt: “Was zeker niet bewust”

WielrennenHet manoeuvre van Nacer Bouhanni, die in de Grote Prijs van Cholet ei zo na Jake Stewart in de dranghekken kwakte, krijgt wellicht een staartje. De Internationale Wielerunie (UCI) legt het incident voor aan de Disciplinaire Commissie en vraagt “sancties die passen bij de ernst van de actie”. Bouhanni zelf spreekt van een "onbewust incident”.

Naast Gent-Wevelgem werd er gisteren ook in Frankrijk gekoerst. Daar won Elia Viviani (Cofidis) de Grote Prijs van Cholet, maar achteraf ging alle aandacht naar Nacer Bouhanni, die in volle sprint ei zo na Jake Stewart in de dranghekken kwakte. De Brit van Groupama-FDJ - in februari nog tweede in de Omloop - bleef op miraculeuze wijze recht. Bouhanni kwam als derde over de meet, maar werd na afloop uit de uitslag geschrapt.

Na de aankomst haalde Stewart uit naar Bouhanni op Twitter: “Ik zou je willen vragen wat je op dat moment dacht, maar je hebt duidelijk geen hersencellen. De ironie is dat jij mij na de finish verweet geen respect te hebben. Hier is een educatieve video die toont wat ‘geen respect' betekent.”

Weinig schuldbesef bij Bouhanni: “Was zeker niet bewust”

Intussen heeft ook ‘dader’ Bouhanni gereageerd via de officiële kanalen van zijn ploeg Arkéa-Samsic. Hij biedt zijn excuses aan bij Stewart en geeft zijn versie van de feiten. “Ik zag Viviani aanzetten en wou zijn wiel kiezen. Het was inderdaad fout van mij om een andere lijn te kiezen om zo in dat wiel te geraken. Maar op dat moment zag ik Stewart helemaal niet. Daardoor kwamen we met elkaar in contact en probeerde ik nadien zo goed mogelijk in balans te blijven. De wind kwam bovendien van de rechterkant. Op geen enkel moment handelde ik om bewust Stewart te duwen.”

UCI vraagt straf

Ook de Internationale Wielerunie (UCI) is niet te spreken over het manoeuvre van de 30-jarige Fransman. “We veroordelen met klem het gevaarlijke gedrag. We besloten het incident voor te leggen aan de Disciplinaire Commissie en vragen sancties die passen bij de ernst van deze actie.”

Viviani trok er zich niets van aan en sprintte naar z'n eerste zege in het shirt van Cofidis, waar de Italiaan toch al sinds begin vorig seizoen aan de slag is. Tot gisteren dateerde z'n laatste van september 2019, toen hij in dienst van Deceuninck-Quick.Step een rit in de Ronde van Slovakije won.