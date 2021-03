BORA-hansgrohe zet druk om Politt en co toch te laten starten in Dwars door Vlaanderen, dokter “buigt niet”

Dokter ‘buigt niet’

Pas als een dokter — in principe de arts die de afzondering heeft opgelegd — de quarantaine intrekt, zullen de renners effectief kunnen starten. Dokter Bekkers hulde zich gisteren in mysterie. “Ik zeg niks. Ik ben een grote sportliefhebber. Schrijf dat maar op”, zei hij. Hij voegde eraan toe dat hij zich “niet onder druk gezet voelde”, maar ook dat hij “niet buigt”. Waarvoor? Een verwijzing naar de schadeclaim waarmee BORA-hansgrohe dreigt? Onduidelijk. “Wat ik precies bedoel? Daar antwoord ik niet op. Over de quarantaine spreek ik niet. Dat is medisch geheim.”

En dus is het afwachten wat er deze voormiddag gebeurt. De start in Roeselare wordt gegeven om 12.15 uur. Als blijkt dat Politt en co. niet van de quarantainelijst zijn gehaald, kan BORA-hansgrohe in principe nog andere renners opstellen die niet tot de groep van 17 behoren. In Covid-tijden springt men iets soepeler om met de normale deadline, begrijpelijk, maar de vraag is of de ploeg veel andere renners in België ter beschikking heeft.