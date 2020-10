Boonen over hoe de koers ook een familiegebeuren is: “Mijn pa kan nu nog met tranen in de ogen vertellen hoe mijn broer ooit z’n eerste prijsje reed”

Veertig kaarsjes mocht Tom Boonen vorige week uitblazen. In de tweede aflevering van onze podcast ‘In het Wiel’ werd even stilgestaan bij de carrière van de beste kasseicoureur die België de laatste twintig jaar gehad heeft. “Weet je, alles samen meemaken met familie, daar draait het om”, zei Boonen. “Als vader van of broer van is alles nog honderd keer grootser en indrukwekkender. Ik heb dat gezien bij mijn pa en broer. Mijn vader kan nog met tranen in de ogen van fierheid vertellen hoe mijn broer Sven jaren geleden naar zijn eerste prijsje reed en zevende werd of zo. Na mijn laatste Ronde van Vlaanderen waren ze allebei in het tentje na de aankomst binnen gesukkeld. Dat moment was eigenlijk nog tien keer mooier dan over die streep bollen.”