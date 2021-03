Boonen in HLN Sportcast over voorbereiding Van Aert: “Je kunt op stage diep gaan, maar die typische piekjes in wedstrijden vallen moeilijk te simuleren”

Het aantal competitiekilometers van Wout van Aert in 2021? Nul komma nul. Onze landgenoot koos er na het WK veldrijden in Oostende voor om zich via een hoogtestage in Tenerife voor te bereiden op het klassieke voorjaar. Tom Boonen: “Er zijn nu eigenlijk twee soorten renners. Je hebt er die de ‘old-school’ voorbereiding doen met een ploegstage in december en daarna voorbereidingskoersen en je hebt er die de voorbereidingskoersen overslaan om op hoogtestage te trekken. Ik heb mezelf ook altijd afgevraagd wat nu de beste manier is.“