Bondsdokter Van der Mieren: “Impact schaafwonden níet onderschatten, maar Remco is een taaie”

KIJK. Evenepoel krabbelt overeind na zijn eerste val

Geen breuken, wél veel pijn en schaafwonden voor Remco Evenepoel na zijn dubbele valpartij in de Giro. En dus is het hinken op twee gedachten – de Ronde van Italië zal voor Evenepoel alvast niet meer hetzelfde zijn na de woensdagrit. Bondsdokter Kris Van der Mieren schat de impact in van Remco’s valpartijen en de blikschade die hij daaraan overhield.

“We hebben het vaak meegemaakt – dergelijke valpartijen hebben sowieso consequenties voor iemand die kandidaat eindwinnaar voor een ronde is. Dat is niet hetzelfde als bij een eendagskoers. Of voor – met alle respect – een helper in een grote ronde.”

Bilspieren

De impact van schaafwonden zijn volgens Van der Mieren drieledig. Er zijn zowel fysieke, hormonale als mentale gevolgen: “Op fysiek vlak is niet alleen de huid beschadigd, maar ook de spieren eronder. En dat moet je niet onderschatten. Schuivers als die van Remco op een nat wegdek zijn nefast voor de bilspieren. En die zijn net heel belangrijk in de krachtoverbrenging tussen rug en benen. Zeker in de bergritten. De vezels die kapot zijn, moeten hersteld worden. En dat gaat gepaard met een opruimings- of ontstekingsreactie. Dat begint quasi meteen, maar dat kan makkelijk vijf à zeven dagen duren. Op twee dagen is dat niet in orde. Dat alleen zorgt al voor de nodige hinder.”

KIJK. Evenepoel komt een tweede keer ten val

“Daarnaast is er ook een hormonale reactie. Stresshormonen of cortisol dat vrijkomt. Het kan de slaap beïnvloeden, wat je kan missen in een ronde. Tot slot is er ook een mentale impact, een samenraapsel van al het vorige. Je zit er niet op te wachten. Slecht slapen, niet goed herstellen... Alles loopt een beetje in het honderd.”

Staf en team

‘t Wordt hoe dan ook tanden bijten voor Evenepoel in het restant van deze Giro, al hoeft dat volgens de bondsdokter geen probleem te zijn: “Ik wil er meteen tegenover zetten dat Remco echt een taaie is. Zowel fysiek als mentaal. Veel mensen onderschatten hem op dat vlak. Met dit scenario zal hij ergens wel rekening gehouden hebben. Ik ken hem goed, maar ook de mensen rondom hem. In dit soort situaties zijn het medische team, zijn ploeggenoten en iedereen eromheen heel belangrijk. Op een moment dat het goed gaat, is dat minder het geval. Nu moet de kwaliteit van de staf en het team komen bovendrijven en daar heb ik veel vertrouwen in.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.