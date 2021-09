Bondscoach ziet belangrijke rol voor Gilbert in dienst van Evenepoel, maar Gilbert wacht laatste overleg af: “Jullie weten al meer dan ik”

“Remco is jong, gretig, ambitieus. Phil kan voor de nodige rust en het juiste mentale evenwicht in zijn hoofd zorgen. Hem wat temperen als het nodig is, hem behoeden voor eventuele fouten”, redeneert Vanthourenhout, die Gilberts rijke ervaring méér van tel acht op het EK dan op het WK. “Het WK wordt een ander concept. Ik vind hem daar minder noodzakelijk. We moeten Wout (van Aert, red.) niet meer leren hoe hij moet koersen en grote wedstrijden winnen.”

Quote Er werd me verteld dat ik, uit respect voor mijn palmares, niet wordt meegenomen naar het WK om dát soort werk op te knappen. Dan begrijp ik niet goed waarom ik dat híer plots wel zou moeten doen. Philippe Gilbert

Gilbert, nog steeds zichtbaar ontgoocheld over zijn niet-selectie voor de regenboogstrijd, zegt nog niet met Vanthourenhout te hebben overlegd. “Jullie weten blijkbaar al meer dan ik. Maar ik voel me eerlijk gezegd niet echt een wegkapitein. Er werd me verteld dat ik, uit respect voor mijn palmares, niet wordt meegenomen naar het WK om dát soort werk op te knappen. Dan begrijp ik niet goed waarom ik dat híer plots wel zou moeten doen. Ik ga in eerste instantie de best mogelijke wedstrijd voor mezelf proberen rijden. Voor de rest zien we wel. Over het WK wil ik ook niet verder uitweiden. Ik wens de ploeg veel succes toe. Liever houd ik het daar bij.”

Gilbert beklaagde zich erover dat zelfs niet één renner van Lotto-Soudal werd geselecteerd. “Ja, maar als ik daar rekening moet mee houden, moet ik ook Hilaire Van der Schueren, Christoph Roodhooft en Christophe Brandt in januari al bellen met de melding: ‘Hou jullie klaar, jongens, want ik wil van elk team één of twee renners mee hebben’”, zucht Vanthourenhout. “Zo werkt dat natuurlijk niet. Ik heb altijd aangegeven dat ik zeven sterke pionnen in dienst van Wout zou selecteren. Die hebben we ook. Ik begrijp Phils ontgoocheling, ik had niet verwacht dat hij een gat in de lucht zou springen. Maar het is een puur sportieve beslissing, er zijn geen andere zaken mee gemoeid.”

Volledig scherm Sven Vanthourenhout © Photo News

Oranje-zwarte kaders

Gilbert en de rest van de selectie verkenden vandaag het parcours van de wegrit. “Ik had het eerlijk gezegd niet zó zwaar verwacht. Het is ook technisch en bochtig en loopt over redelijk smalle wegen. Maar bon, uiteindelijk zijn het de renners die de koers maken. De vroege vlucht kan gevaarlijk worden. Zeker in zo’n korte, snelle, intense race over U23-afstand, waarin het meteen bergop gaat. Dat kan voor kwaliteit in die groep zorgen. De topfavorieten? Alle renners met een Merida-fiets. Van Bahrain dus. Die zijn allemaal goed. We zullen de oranje-zwarte kaders in het oog moeten houden. Als die versnellen, zullen we meteen in het wiel moeten zitten. Anders riskeert het ingewikkeld te worden.”

Gilbert rijdt na het EK nog Parijs-Roubaix en mogelijk ook nog Parijs-Tours. “Voor de Italiaanse koersen pas ik. Die zijn sinds een jaar of drie, vier té extreem geworden. Niks meer voor renners als ik. Meer voor (grote)rondecoureurs. Dat merk je ook aan de palmaressen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.