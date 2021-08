Bondscoach Vanthourenhout verbaasd over nieuws EK-selectie Evenepoel

Bondscoach Sven Vanthourenhout is verbaasd dat de Europese wielerunie UEC woensdagvoormiddag bekendmaakte dat Remco Evenepoel op 9 (tijdrijden) en 12 (wegrit) september deelneemt aan het Europees kampioenschap in het Italiaanse Trento. Vanthourenhout ontkent niet dat Evenepoel bij de geselecteerden is, maar zegt: “Hoe komt de UEC daarbij? De selectie is nog niet officieel. Er is nog geen selectievoorstel gedaan en er is binnen de bond nog niet over gesproken. Het is wel een feit dat Remco naar het EK in Trento gaat.” In navolging van ploegleider Patrick Lefevere zegt Vanthourenhout niets van Evenepoel te verwachten. De jonge Belgische renner werd twee jaar geleden Europees tijdritkampioen.