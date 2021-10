Bondscoach Vanthourenhout tijdens WK over koersgedrag Evenepoel: “Is dat om te lachen of wat?”

WielrennenZondagavond zendt Eén om 21u50 de eenmalige docu ‘Alles voor goud’ uit. Hierin krijgt de kijker een unieke blik achter de schermen bij de Belgische nationale ploeg tijdens de WK-wegrit in Leuven. En wat blijkt? Remco Evenepoel volgde wel degelijk de teamorders door al vroeg mee te schuiven in de ontsnapping. Of toch gedeeltelijk.

Er is al behoorlijk wat inkt gevloeid over de WK-wegrit van vorige zondag in Leuven. Volgde Remco Evenepoel wel de ploegorders? Kreeg Evenepoel de juiste rol toebedeeld van bondscoach Sven Vanthourenhout? Maakte kopman Wout van Aert te laat duidelijk dat hij niet de benen had? Allemaal vragen die al veelvuldig beantwoord werden in de nasleep van het WK - of toch pogingen daartoe.

Ook zondagavond gaat het nog over het WK, want dan is op Eén de docu ‘Alles voor goud’ te zien. Die biedt een blik achter de schermen bij de Belgische nationale wielerploegen op de Olympische Spelen, het EK én het WK. Tijdens de wegrit is te zien hoe Evenepoel al op 180 kilometer van het einde meeschuift met de Fransman Benoît Cosnefroy. Volgens plan, zo blijkt uit de reactie vanuit de volgwagen van bondscoach Sven Vanthourenhout en Performance Manager Serge Pauwels. “Hij doet dat perfect”, aldus Vanthourenhout. “Dit gaat ook vertrouwen geven aan de ploeg.”

Duim vanuit de volgwagen

Wanneer Evenepoel enkele kilometers verderop een bordje ‘niet rijden’ negeert, is Vanthourenhout duidelijk niet tevreden. “Ja zeg... Is dat om te lachen of wat? Ik wil gewoon dat hij professioneel koerst. Zo simpel is het. Hij rijdt tot drie keer toe Declercq er bijna af. Maar als hij dat binnen 100 kilometer nog kan, is het goed hé.”

Dieper in de finale komt kopman Van Aert met enkele andere favorieten aansluiten bij Evenepoel, die zich meteen op kop zet en zich leegrijdt voor Van Aert. Wanneer Evenepoel erdoor zit en de anderen moet laten rijden, krijgt ie twee duimen vanuit de volgwagen. “Hij heeft zich niet gespaard voor de ploeg”, merkt Pauwels op. “Nee, maar als hij iets zuiniger reed, ging hij een ronde langer mee”, antwoordt Vanthourenhout.

En Van Aert? Die verontschuldigt zich na afloop van de koers bij Jasper Stuyven, die knap vierde wordt. “Ik heb misschien iets te laat gezegd dat je ervoor moest gaan.”

De eenmalige docu ‘Alles voor goud' is zondagavond om 21u50 te bekijken op Eén.

