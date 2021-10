Bondscoach Vanthourenhout in HLN Sportcast: “De WK-afspraken waren voor iedereen duidelijk, behalve voor één iemand”

HLN Drive Totale kostprijs: 1,5 miljoen euro. Dit is het wagenpark van Eden Hazard

8 oktober In tegenstelling tot Kevin De Bruyne, wiens vierwielers we gisteren onder de loep namen, is Eden Hazard wel een echte autofan met een groot wagenpark. Deze modellen spotte HLN Drive in de verzameling van de aanvaller van Real Madrid.