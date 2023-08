Bondscoach Sven Vanthourenhout ziet WK-tijdrit die op lijf van Remco Evenepoel is geschreven: “Venijn zit in de staart”

LIVE WK WIELRENNEN. Van Aert en Evenepoel verkennen tijdrit, Zwitser­land wint gemengde ploegen­tijd­rit

Het Super-WK wielrennen in Glasgow is volop aan de gang. Vandaag is het tijd voor de Mixed Relay op de weg en er is ook opnieuw baanwielrennen. Onder anderen Lotte Kopecky komt in actie in de puntenkoers - haar favoriete nummer. Kan ze opnieuw goud pakken? En hoe presteren de andere landgenoten? Volg het allemaal in onderstaande liveblog.