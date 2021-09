Bondscoach Sven Vanthourenhout ziet een totaal andere Evenepoel dan in Tokio: “Zijn ‘kopje’ vertelt alles”

De bondscoach ging toen, op de Olympische Spelen, mee in de gedachtegang van zijn renner. En deed dat ook na afloop van de EK-tijdrit. Weliswaar met een totaal andere insteek. “Tevreden nu, absoluut wel. Gezien het sterke deelnemersveld, de aard van het parcours, alle omstandigheden bij elkaar, kan dat ook niet anders. Dit is een mooi resultaat. Tuurlijk is Remco een geboren winnaar. En hoop en droom je altijd meer. Maar we moeten eerlijk zijn: vooraf hadden we sowieso willen tekenen voor een medaille. Ganna en Küng haalden maximaal voordeel uit hun kilo’s. Bijna tachtig tegenover goed zestig: het scheelt gigantisch.”

Foutjes? Tekortkomingen? Vanthourenhout zag er aanvankelijk amper. “Hij reed de perfecte tijdrit. Vooral zijn eerste deel was heel goed.” Dan toch… “Misschien startte hij ietwat overmoedig. Dat strakke tempo kon hij niet doortrekken tot het einde. Maar oké, als je op dit soort trajecten wilt meedoen voor de knikkers, moet je meteen ‘mee’ zijn. En aan het tussenpunt doorkomen met een scherpe tijd. Wat hij ook deed. Vervolgens was het meegaan in de ‘flow’. En buigen of barsten. In de tweede helft van zijn tijdrit zag je dat het soms nog werken was. En dat dat niet hetzelfde rendement opleverde. Daar bespeur ik nog marge. Maar algemeen gezien leverde Remco een prima prestatie. Tegen deze concurrentie moest eigenlijk alles meezitten en had hij in principe een superdag nodig om mee te kunnen strijden voor goud. Dat het zover kwam, vind ik op zich al fantastisch.”

Quote Met deze goed uitgebalan­ceer­de ploeg mogen we ambitieus zijn zondag Sven Vanthourenhout

Hét grote verschil met de Evenepoel, die zich op Fuji International Speedway nog fysiek en mentaal worstelend met zichzelf naar een (té) verre negende plaats zwoegde in de olympische tijdrit? Vanthourenhout liet een spontane stilte vallen. “Hij is… anders”, klonk het vaag. Hoe anders? “Zonder daar heel veel over te willen uitweiden: hij ziet er gewoon… Kijk naar zijn ‘kopke’ en je weet voldoende. Dat zegt werkelijk alles.” Een hoofd én benen waarmee Evenepoel nu hoopvol naar de EK-wegrit van zondag kan. Vanthourenhout: “Met deze goed uitgebalanceerde ploeg mogen we ambitieus zijn.” En, belangrijker, naar het komende WK in Vlaanderen. “De tijdrit daar heeft een vergelijkbaar parcours, maar is wel langer. Ook over die afstand zullen Ganna en Küng dezelfde waarden laten optekenen. Maar dit is zeker een opsteker voor Remco.”

