Bondscoach Sven Vanthourenhout: "Ik hoop dat Colbrelli deze titel stevig viert, zodat hij niet zo sterk blijft koersen”

De bondscoach toonde zich voor het overige bijzonder tevreden met de prestatie van de Belgen. “Alles kwam goed uit, tot de laatste zeven of acht kilometer. Er waren één of twee jongens waarmee we Remco liever niet naar de meet zagen rijden. Sonny klampte aan en dan weet je dat het moeilijk wordt. Zilver is een klein beetje zuur, maar tegelijkertijd toch heel mooi.”

“De ploeg heeft heel sterk gereden, de ploegorders werden uitgevoerd. Helaas raakten we Gilbert vroeg kwijt door kettingproblemen en Dylan Teuns had last van de warmte. Dat gaf hij zaterdag ook al. Gelukkig hadden we nog veel sterke jongens in de finale. Ze deden het perfect. Vooral Victor was bijzonder sterk, zelfs 5 procent te sterk (lacht). Soms reed hij gewoon te goed en was hij te enthousiast. Maar hoedje af voor hem. Hij hoorde hier vandaag bij de beste vijf renners, jammer dat hij die pech kent, anders hadden we nog iets meer kunnen spelen in de finale.”