Bondscoach selecteert Caleb Ewan niet voor WK in eigen land: te weinig conditie of Australische speelbal?

WielrennenOok Caleb Ewan (28) zal er niet bij zijn op het WK. De Australische bondscoach vindt dat hij conditioneel niet klaar is voor het lastige parcours in Wollongong. Een serieuze ontgoocheling voor de sprinter.

Het WK was een van de grote doelen voor dit jaar voor Caleb Ewan: een wedstrijd in zijn thuisland op een parcours dat hij moet aankunnen als hij in zijn beste vorm is. Dat laatste is nu het probleem. Rory Sutherland, de Australische bondscoach, heeft Ewan laat weten dat hij hem niet zal selecteren. Hij is niet overtuigd van de prestaties die de sprinter dit seizoen neerzette en meent dat hij conditioneel niet klaar is voor het WK.

Ewan kan daar weinig tegenin brengen. Hij begon degelijk aan het seizoen en won etappes in de Saudi Tour, de Tour des Alpes Maritimes et du Var, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Turkije (2). Maar dan stokte de motor. Vandaag zit hij nog steeds aan vijf zeges, wat weinig is voor zijn doen. Sinds begin april heeft hij niet meer gewonnen.

Wat hem het meest wordt aangerekend is dat hij op de grote momenten niet thuis gaf. Milaan-Sanremo was pech, want vlak ervoor werd hij ziek, maar zeker de Giro en de Tour zijn ontgoochelingen. Twee keer werd een ploeg rond hem gebouwd en kreeg hij alle vrijheid om zijn ding te doen, maar twee keer werd het niks. Het WK was zijn laatste kans op een grote zege. Dat hij er niet bij zal zijn, is een ferme mentale tik: dit was een unieke kans op een regenboogtrui in eigen land.

Volledig scherm Caleb Ewan. © Photo News

Strijd om behoud

Ook voor Lotto-Soudal is het een serieuze misrekening. De ploegleiding zag in Ewan de enige kandidaat die kon meedoen voor de medailles en hoopte via de Australiër op extra UCI-punten in de strijd om het behoud in de WorldTour. Die zullen er dus niet komen. Ewan, die momenteel aan de slag is in de Ronde van Duitsland, zal straks moeten gaan sprokkelen in wedstrijden als de GP Fourmies en het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp.

In de entourage van Ewan denken ze dat het gevecht om de UCI-punten een bijkomende reden zou kunnen zijn waarom de sprinter niet geselecteerd wordt voor het WK. Ewan is als lid van Lotto-Soudal een directe concurrent van het Australische BikeExchange, dat ook volop in strijd is voor een WorldTourlicentie. Zij zien in deze beslissing de hand van Gerry Ryan, de eigenaar van BikeExchange én een belangrijke man bij de Australische wielerbond.

Door Ewan weg te houden uit Wollongong, en hem dus te beletten om punten te scoren, en door tegelijk alles op kopman Michael Matthews te zetten (een renner uit zijn ploeg) worden de belangen van Ryan en TeamBikeExchange optimaal gediend. Vergezocht? Misschien wel. Helaas heeft Ewan weinig sportieve elementen om daar tegenover te zetten.