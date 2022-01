BOIC-hoofdarts Bellemans stelt dat Bernal nog veel geluk gehad heeft: “Dit is een levensbedreigend trauma”

Egan Bernal was zich in zijn thuisland Colombia samen met enkele ploegmaats van INEOS Grenadiers - Richard Carapaz, Dani Martínez, Jonathan Narváez, Brandon Rivera, Andrey Amador, Ómar Fraile en Carlos Rodríguez - aan het klaarstomen voor het nieuwe wielerseizoen. Daarin wilde de Colombiaan weer een gooi doen naar Tourwinst, iets wat hem in 2019 al eens lukte. Maar gisteren sloeg het noodlot toe: Bernal reed aan hoge snelheid in op een stilstaande bus. Het medisch bulletin was onverbiddelijk. “Een breuk van twee belangrijke wervels, in het bovenbeen en in de knieschijf en een longkneuzing”, leest Johan Bellemans, die momenteel als hoofdarts van Team Belgium in Peking zit voor de Winterspelen, voor. “Met andere woorden: een zeer ernstig trauma.”

Bernal werd na zijn valpartij overgebracht naar het ziekenhuis van Bogota. Van daaruit kwam deze ochtend na een geslaagde operatie bemoedigend nieuws: de Giro-winnaar van vorig jaar zal geen blijvende neurologische schade overhouden aan het ongeval. Bellemans stelt dan ook dat de Colombiaan veel geluk gehad heeft. “Voor hetzelfde geld was hij blijvend verlamd in de onderste ledematen. Daarom moest de breuk gestabiliseerd worden, om te voorkomen dat de wervels zich alsnog verplaatsten én er dus alsnog een verlamming kon optreden. Eens de breuk gestabiliseerd is, kan ze vastgroeien en kan de atleet volledig herstellen. Bernal heeft zonder twijfel veel geluk gehad - dit is een levensbedreigend trauma.”

Tour moeilijk haalbaar

Volgens Bellemans is een volledig herstel dus mogelijk, maar Bernals voorgeschiedenis speelt in zijn nadeel. De Colombiaan sukkelt al een tijdje met de rug, waardoor hij in 2020 al moest opgeven in de Tour. “Als je daar deze zware breuk bijtelt... Dat wordt problematisch. De tijd zal het moeten uitwijzen.”

Over een zestal maanden gaat de Ronde van Frankrijk - het hoofddoel van Bernal - van start in Denemarken. Maar of dat met de Colombiaan zal zijn, is hoogst twijfelachtig. “Renners herstellen soms bijzonder snel, maar dit zal maanden kosten", voorspelt Bellemans. “De Tour halen zal moeilijk zijn, laat staan goed voorbereid. Dat zou het allerbeste scenario zijn. Maar het slechtste scenario is dat hij niet meer terugkomt op zijn beste niveau - dat zal afhangen van de komende dagen en zijn revalidatie.”

Bernal zal alle steun goed kunnen gebruiken. Dat heeft ook Remco Evenepoel begrepen: onze landgenoot - die tijdens de afgelopen Giro nog tien dagen lang een duel uitvocht met de Colombiaan - stopte Bernal via Twitter een hart onder de riem. “Egan, ik wens je alle kracht en motivatie voor een snel herstel. Je zal sterker terugkomen, kampioen!”

Peter Sagan: “Kijk ernaar uit om weer met je te koersen”

