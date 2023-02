Blik op de 900 zeges van team-Lefevere: Boonen hoofdleverancier, Evenepoel nú al in top vijf

WIELRENNEN900! Je moet het zwart op wit zien staan om het te geloven. Aan dát duizelingwekkende aantal overwinningen sinds Patrick Lefevere twintig jaar geleden in zee ging met Quick.Step en (toen nog) Davitamon, zit het team sinds woensdag. In de top tien van ‘hoofdleveranciers’ ook twee Belgische kroonjuwelen.

Servais Knaven, huidige ploegleider van het Soudal-Quick.Step Ladies Team, opende op dinsdag 4 februari 2003 de reeks in de vijfde rit van de Ronde van Qatar. Afgelopen woensdag, iets meer dan twintig jaar later, maakte Mauri Vansevenant de cirkel rond in de slotetappe van de Ronde van Oman. Tussen Doha en Jabal Al Akhdhar (Green Mountain) zorgden liefst 103 van de in totaal 174 renners die ooit voor de ploeg van Lefevere reden voor negenhonderd zeges. En dat in 34 landen, gespreid over vijf continenten.

Volledig scherm Zege nummer 1, die van Servais Knaven in Qatar 2003 en zege nummer 900, die van Vansevenant dinsdag in Oman. © ANP-EPA/Belga

Hoofdleverancier - en dat zal geenszins verbazen - doorheen de jaren is Tom Boonen, 14,5 jaar lang (2003-lente 2017) het onbetwistbare boegbeeld van de ploeg en goed voor 121 overwinningen. Daarmee doet hij merkelijk beter dan Mark Cavendish (59) en Fabio Jakobsen (voorlopig 39). Maken de top vijf compleet: Julian Alaphilippe (voorlopig op 38) en... regerend wereldkampioen Remco Evenepoel, in amper vier seizoenen (3,5 als je zijn crash in Lombardije en de bijhorende revalidatie in rekening neemt) al goed voor 37 stuks. And counting, uiteraard.

Mijlpaal

Gert Steegmans (17), Yves Lampaert (voorlopig 14) en Nick Nuyens (13) vallen net buiten de top tien. Ook de betreurde Wouter Weylandt (12), Stijn Devolder, Gianni Meersman en Philippe Gilbert (elk 10) klopten af in de dubbele cijfers. “Trots op deze ongelooflijke mijlpaal”, toont CEO Patrick Lefevere zich. “Toen we er in 2003 mee begonnen, toonden we ambitie en wilden we één van de beste ploegen van de wereld worden. Maar 900 zeges? Dat had niemand ooit durven voorzien. Lastig om er één favoriet uit te pikken. Elke overwinning was/is op zijn eigen manier speciaal. Het collectief maakt deze ploeg erg uniek. Er zullen nog veel zeges volgen!” Of om het met Mauri Vansevenant te zeggen: “Op naar de 1.000 nu!”

Volledig scherm Tom Boonen, recordhouder met 121 overwinningen voor de ploeg Lefevere. © Photo News