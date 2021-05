Blik onder de motorkap: wat maakt Remco Evenepoel nu eigenlijk zo bijzonder?

Wielrennen KOERS KORT. Vingegaard is laatste schakel in Tourploeg van Jum­bo-Vis­ma

26 april De Deen Jonas Vingegaard start komende zomer voor Jumbo-Visma in de Ronde van Frankrijk. De 24-jarige Vingegaard neemt de vrijgekomen plaats van Tom Dumoulin in. De Nederlander maakte eerder bekend een pauze in te lassen, waardoor hij dit jaar sowieso niet in de Tour start.