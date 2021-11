“Blij dat we hem kunnen binnenhalen”: Deceuninck-Quick.Step biedt oplossing voor Ilan Van Wilder, die deel zal uitmaken van ‘gouden drietand’

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Verrassing, gisterochtend. De rechtszaak tussen SMS Cycling BV, licentiehouder van Team DSM, en Ilan Van Wilder, die moest worden ingeleid op de rechtbank van Zwolle, bleek opgeschort. Wielerflits.nl, dat het nieuws vanuit Overijssel meldde, voegde er nog aan toe dat beide partijen opnieuw ‘on speaking terms’ waren en aanstuurden op een schikking. Er was alleen wat extra tijd nodig om die concreet op papier te zetten. Iedereen deed er voor de rest het zwijgen toe. “No comment.”

Luttele uren later bleek ook waarom. De schikking bleek veel minder tijd in beslag te nemen dan men liet uitschijnen. En de twee partijen bleken er in werkelijkheid drie. Iets na negen uur ‘s avonds werden twee identiek dezelfde communiqués de wereld ingestuurd. Eén vanuit DSM-hoek en één met afzender... Deceuninck-Quick.Step. “Blij dat we Ilan hebben kunnen binnenhalen”, aldus teammanager Patrick Lefevere. “We zijn ervan overtuigd dat hij bij ons verder progressie kan boeken en iets extra kan toevoegen aan het team, in het bijzonder met het oog op het (grote)rondewerk. Het verheugt ons dat we hem, na enkele goede gesprekken met Team DSM, aan boord kunnen hijsen.”

Quote We stonden wél open voor de mogelijkhe­den voor een overstap op een nette, correcte manier. Iwan Spekenbrink, CEO van Team DSM

Dat die ‘goede gesprekken’ écht wel een absolute vereiste waren, benadrukte Iwan Spekenbrink, CEO van Team DSM, daaronder nog eens glashelder. Van Wilder en zijn managementbureau TEAMVISION wilden een vroegtijdige ontbinding van zijn nog lopende contract (tot eind 2022) aanvankelijk afdwingen via de rechtbank. “En daar kon absoluut geen sprake van zijn”, aldus Spekenbrink. “Niet via gerechtelijke weg en ook niet via publieke verklaringen. Onder die omstandigheden weigerden we mee te werken aan een transfer. We stonden wél open voor de mogelijkheden voor een overstap op een nette, correcte manier. Het was goed om vast te stellen dat Ilan en zijn manager dat de twee teams hebben toegelaten. We wensen de renner en zijn nieuwe ploeg het allerbeste toe.”

Afkoopsom

Het vroegtijdig losweken van Van Wilder bij DSM hield voor Lefevere onvermijdelijk een afkoopsom in. Een bedrag werd niet genoemd, maar aangezien de renner nog niet tot de grootverdieners van het WorldTour-peloton behoort, valt die som ongetwijfeld mee. Van Wilder tekende een contract bij Quick.Step-Alpha Vinyl (zoals de ploeg volgend jaar zal heten) voor twee jaar. Hij wordt er ploegmaat van onder meer tweevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe en Mauri Vansevenant en vindt er ook generatiegenoot Remco Evenepoel terug. Drie jaar geleden waren Evenepoel en Van Wilder nog de mondiale nummers één en twee bij de junioren. In het team van Patrick Lefevere kunnen ze, samen met Vansevenant, een gouden drietand vormen in de (grote) rittenkoersen.

Volledig scherm Van Wilder dit jaar op het podium van de Dauphiné. © Photo News