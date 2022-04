Bleek Quick.Step-Alpha Vinyl mist de waaierslag: “We moesten gewoon mee zijn, want we wisten waar het zou gebeuren”

WielrennenNeen, het voorjaar van 2022 is niet dat van Quick.Step-Alpha Vinyl. Na de tegenvallende resultaten in de voorbije koersen kwam ‘The Wolfpack’ ook in de Scheldeprijs niet in het stuk voor - niet één renner mee in de groep die voor de zege streed. Aan Alaphilippe en Evenepoel om de meubelen te redden in de Ardennen.

Met vijftien waren ze, de renners die zich na 25 kilometer losscheurden van de rest. Opvallend: geen énkele renner van Quick.Step-Alpha Vinyl te bespeuren in de eerste waaier - en dat in hun specialiteit. “Er is niet oneindig veel plaats in de eerste waaier”, aldus sprinter Fabio Jakobsen na de aankomst. “Wij belandden met z'n vieren in de tweede waaier. Ik wilde in het begin ook niet al te veel risico’s nemen. Normaal is het ook geen probleem als je met een aantal ploegmaats in de tweede groep zit, maar vandaag kwamen we niet meer terug. Dat is balen, maar dat is ook koers.”

“We zaten niet dicht genoeg vooraan", vulde Zdenek Stybar aan. “En dan waren ze weg. Wij moesten natuurlijk gewoon mee zijn, want we wisten dat het daar zou gebeuren.” In de tweede groep sloeg ‘The Wolfpack’ de handen in elkaar met Lotto-Soudal, dat ook de slag gemist had met sprinter Arnaud De Lie. “We hebben nooit opgegeven”, zei Jakobsen. “We werkten goed samen en ik heb zelf ook mijn duit in het zakje gedaan, maar we kwamen er niet bij. Dan houdt het op.” Stybar: “Op een bepaald moment kwamen we tot op 20 seconden, maar daarna is het wat stilgevallen en groeide het verschil weer. Toen wisten we dat het moeilijk zou worden. Het is frustrerend dat we niet voor de zege konden sprinten met Fabio.”

Het Vlaamse voorjaar is er voor de troepen van Patrick Lefevere zo eentje geworden om snel te vergeten. Behalve in Kuurne-Brussel-Kuurne (met Jakobsen) deed de blauwe brigade nergens écht mee om de hoofdprijs. Aan Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel om de klassieke campagne in de Ardennen toch nog wat kleur te geven.