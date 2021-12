BK veldrijden toch met (beperkt) publiek? “Volgende week Overlegcomité specifiek voor sportwedstrijden”

SportNu de Raad van State de sluiting van de cultuursector schorste, hoopt ook de sportwereld dat de strenge coronamaatregelen worden herbekeken. De Belgische wielerbond, Voetbal Vlaanderen en Basketbal Vlaanderen zetten druk, maar voorlopig blijft publiek verboden. Daar komt volgende week mogelijk verandering in, want dan komt het Overlegcomité opnieuw samen om de problematiek te bespreken. Dat zegt Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen.

Gisteren schorste de Raad van State de sluiting van de cultuursector, omdat de maatregel “disproportioneel” is en “niet steunt op adequate motieven”. Die beslissing deed ook een belletje rinkelen in de sportwereld, waar bij wedstrijden geen publiek aanwezig mag zijn. Ook niet bij het veldrijden. “We zijn bezig met een gemotiveerde vraag”, zegt Tom Van Damme, voorzitter van de Belgische wielerbond, over de zaak. “We hopen het Overlegcomité te kunnen overtuigen dat onder heel strikte voorwaarden, het publiek toch zou worden toegelaten bij het veldrijden. Ik heb een aantal politici aan de lijn gehad vandaag, ik heb ook met premier Alexander De Croo gebeld. Ik heb goede hoop dat we iets kunnen veranderen.”

Aanvankelijk overwoog de wielerbond om net als de cultuursector naar de Raad van State te trekken, maar die optie is van tafel geveegd. “Volgens onze juristen wordt dat vrij moeilijk, en is de zaak helemaal anders dan voor de cultuursector. Bovendien doe ik dat liever in overleg.”

Volledig scherm Tom Van Damme. © BELGA

Mocht er opnieuw publiek toegelaten worden bij crossen, zal dat niet voor meteen zijn. “Toch niet voor komend weekend (op 1 januari is er een veldrit in Baal, red). Het volgende Overlegcomité komt pas volgende week samen (op 4 januari is er cross in Gullegem, op 5 januari Herentals, op 8 en 9 januari het Belgisch Kampioenschap in Middelkerke, red).”

Volgens Van Damme moet een capaciteit van 5.000 toeschouwers mogelijk zijn. “Anders kunnen de organisatoren niet overleven”, zei hij bij Radio 1.

Voetbal Vlaanderen hekelt “contradictorische coronamaatregelen”

Ook Voetbal Vlaanderen klaagt inmiddels de “contradictorische coronamaatregelen” van het Overlegcomité aan. De Vlaamse tak van de voetbalbond is “blij dat er een oplossing werd gevonden voor alle artiesten, organisatoren, gezelschappen, theaters en bioscopen”, maar stelt dat ook de maatregelen in het voetbal “disproportioneel” zijn.

“Het is bijzonder vreemd dat je met 200 personen in de bioscoop naar een film kan gaan kijken, maar dat je niet met 200 toeschouwers langs een voetbalplein met een omtrek van enkele honderden meters in de buitenlucht mag staan”, zegt Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen. “Alle logica is zoek”.

Van Craen: “We hebben uit goede bron vernomen dat er volgende week een nieuw Overlegcomité zal zijn, specifiek over de problematiek van (beperkt) toelaten van publiek bij sportmanifestaties. Omdat het nu winterstop is voor het amateurvoetbal, geeft ons dat de tijd om dit nieuwe Overlegcomité af te wachten. In afwachting daarvan toetsen wij juridisch af of wij al dan niet nadien naar de Raad van State zullen stappen. Daarbij sluit ik zeker niet uit dat wij dit in een front met andere sportbonden zouden doen, maar voorlopig wachten wij nog eerst wat er uit het Overlegcomité komt.”

Volledig scherm Een leeg Kiel voor de match tussen Beerschot en Anderlecht. © BELGA

Bij de Pro League hoopt CEO Pierre François voor het Belgische profvoetbal ook op een herziening door het Overlegcomité. “De Pro League staat contact met onze gebruikelijke aanspreekpunten bij de regering en het kabinet van de minister van Sociale Zaken om te bekijken weer een beperkt deel van het publiek toe te laten in de stadions, met afstandsregels, zoals Frankrijk ook weer invoert. Dat zal worden onderzocht. Vorig seizoen hebben we ook een protocol over beperkt publiek opgesteld, dat kan nu in dezelfde zin werken.”

Volledig scherm Pierre François. © Photonews

Ook basketbal Vlaanderen zet druk: “Pleiten voor tweederde capaciteit indoor”

En ook in de basketbalwereld wordt druk gezet. Koen Umans, secretaris-generaal van Basketbal Vlaanderen en voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie, zou de activiteiten naar fans graag heropend zien: “Het lobbywerk is aan de gang. We vragen om de levensvatbaarheid van het basketbal op hoog niveau in overweging te nemen. Het openen van indoorzalen voor 200 personen is geen oplossing die inkomsten genereert. We pleiten we voor een terugkeer naar de normen die opgesteld zijn in het begin van de crisis om ongeveer twee derde van de capaciteit weer inzetbaar te maken.”

De profbasketbalclubs wachten nu in spanning de beslissing van het Overlegcomité af. Bij de vorige beslissing om toeschouwers opnieuw te weren mochten de clubs uit de hoogste klasse zelf bepalen of ze hun thuismatchen organiseren of uitstellen - al is dat in tijd beperkt gezien de nieuwe format van de BeNe Liga.

Volledig scherm © BELGA