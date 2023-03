“Binnen twee weken kan de wereld er al helemaal anders uitzien”: Christoph Roodhooft hoopt dat Van der Poel het tij kan doen keren

RECONSTRUC­TIE. “Putain, wat trapte ik makkelijk”: het Om­loop-de­buut van Arnaud De Lie, die op z’n buitenblad de Muur opreed

Zo, dat was ‘m dan: de eerste Omloop ooit van Arnaud De Lie (20). En wát voor één! Bloed, zweet maar uiteindelijk geen tranen, kostte het. In tegendeel. Tweede, na de ongenaakbare Dylan van Baarle: mooi zo. “Ik voelde me supersterk. Je hebt zo van die dagen dat je op de pedalen duwt en denkt: ‘oh putain, ç’est facile!’” Een reconstructie in zeven fasen.