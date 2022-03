Biniam Girmay wint als eerste Afrikaan een klassieker! Eritreeër viert na bloedstollend einde in Gent-Wevelgem

In Flanders’ fields the poppies blow. Alleen was de wind voor het eerst in jaren niet op de afspraak in Gent-Wevelgem. Het waaierspektakel in De Moeren bleef uit en dus kon een vroege kopgroep met drie Belgen - Wallays, Robeet en De Vylder - z’n gang gaan. In het peloton was er controle van de grote ploegen.

Op de smalle wegen aan de Belgisch-Franse grens kwam er voor het eerst averij na een valpartij. Vermeersch, Oss en Keukeleire kukelden de gracht in, alleen de eerste kon zijn weg voortzetten. Ook Sénéchal en Vanmarcke werden opgehouden en moesten terugkeren. De eerste strepen op de carrosserie.

Volledig scherm © Photo News

Plugstreets

De graadmeter voor de favorieten in de wedstrijd was uiteraard de Kemmelberg. Met drie beurten over de hoogste piek van het Heuvelland kon het kaf zeker van het koren. Asgreen, Van Aert en Pedersen maakten indruk bij de eerste twee beurten. Ondertussen was de kopgroep eraan voor de moeite.

Tussen de passages over de Kemmelberg door flink wat animo. Hier en daar reed een leuk groepje weg, maar telkens kwamen pakketjes renners terug. Ook de Plugstreets zorgden niet echt voor afscheiding. Op de onverharde wegen uit de Eerste Wereldoorlog werd de vrede relatief goed bewaard.

Van Aert op Kemmelberg

Alles op de laatste beurt over de Kemmel dan maar. Van Aert had zich in de aanloop wat laten wegdrummen, maar imponeerde door als een fusée voorbij alles en iedereen te schieten op de steilste stroken. Asgreen, Pedersen, Laporte, Mohoric, Van Baarle en Benoot bleven in de buurt.

Het leken de beteren in de wedstrijd, maar in de achtergrond was nog veel volk samen. De teams met een sprinter zetten één en ander recht. Nog voor de passage onder de Menenpoort in Ieper klitte het weer bijeen. Van die hergroepering maakten Laporte, Girmay, Stuyven en Van Gestel gebruik om weg te flitsen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Een gewiekste zet, waarop de sprintersploegen zich verkeken. Enkel Groupama-FDJ besefte als enige team écht het gevaar, dat terwijl de vier vooraan als een geoliede ketting bleven ronddraaien. Het verschil op de lange weg naar Wevelgem liep al snel op tot een halve minuut.

Het was een enerverend spel, maar vooraan werd nooit écht gespeculeerd. De vier reden samen naar de Vanackerestraat, pas onder de vod kon het surplacen beginnen. Girmay wachtte de eerste aanzet niet af en ging als eerste voor glorie. Met succes, Laporte en Van Gestel kwam niet verder dan zijn achterwiel.

Girmay werd zo de eerste Afrikaan die een kasseiklassieker wint. De 21-jarige renner staat al even te boek als een toptalent en finishte vrijdag in de E3 Saxo Bank Classic al vijfde. Aanvankelijk zou hij daarna focussen op de Giro en niet meer deelnemen aan Gent-Wevelgem. Liep dat even anders uit zeg.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.