Biniam Girmay voor afreis naar Eritrea: “Ik ben onder de indruk van alles wat nu gebeurt”

Nog één trainingsritje om de benen los te gooien en dan weer naar Eritrea. Biniam Girmay is al drie maanden van huis, vrouw en kind wachten. En hij wil zich richten op de Giro en daar kan de Ronde van Vlaanderen geen spaander tussen krijgen. Girmay kwam op een persconferentie in Zedelgem nog één keer terug op zijn zege in Gent-Wevelgem.

“Dit is groot voor het wielrennen in Afrika. Ik werd al tweede op het WK voor beloften in Leuven, maar dit is groter. Ik heb goed geslapen, mijn benen deden vanochtend een beetje pijn. En ik krijg wel duizend berichtjes, maar ik kijk er vooral naar uit om weer bij mijn vrouw en dochter te zijn", aldus Girmay. “Ze weende toen ik ze hoorde aan de telefoon.”

Volledig scherm © Photo News

“Mijn familie komt op de eerste plaats in mijn leven, het was mijn plan om niet te starten in de Ronde van Vlaanderen en daar hou ik me aan. Ik houd ook van deze ploeg. Ik ben een familieman en hier gaat er heel familiaal aan toe. Ik heb nog een contract tot 2025, ik weet dat er interesse zal zijn, maar ik wil hier nog jaren blijven.”

“Het is een beetje gek nu, ik ben onder de indruk van de aandacht die ik krijg”, vertelde Girmay nog. “Bij mijn aankomst in Eritrea zal er ook veel volk zijn op de luchthaven. Het is niet alleen een klassieke zege, maar vooral ook een Afrikaanse zege. Ach, dit is een zalig gevoel. Iedereen rond mij is gelukkig. Het was een schitterende avond ook gisteren. We hebben samen gegeten met de ploeg en een flesje champagne gekraakt.”

Girmay laat dus de Ronde van Vlaanderen schieten en gaat zich op de Ronde van Italië voorbereiden, zijn volgende doel in het wielerseizoen. “Ik vlieg nu elf uur naar huis, maar ik moet daarna niet meer op hoogtestage of zo. Ik woon in de hoofdstad op een plaats die 2.400 meter boven zeeniveau ligt.”

Volledig scherm © Florian Van Eenoo Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.