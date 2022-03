Biniam Girmay na historische zege: “Dit is ongelofelijk, maar nu ga ik weer naar huis om de Giro voor te bereiden”

Ei zo na reed hij zelfs niet mee in Gent-Wevelgem, maar na zijn vijfde plaats in de E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke haalde de ploegleiding van Intermarché-Wanty Gobert Girmay alsnog over om een paar dagen langer in Europa te blijven. “Ik mik op de Giro, maar ben nu al drie maanden van huis. Ik mis mijn vrouw en dochter. Na deze zege keer ik dus terug naar Eritrea. Ik hou me aan het plan en ga niet door tot de Ronde van Vlaanderen.”

Girmay vond het moeilijk te beseffen dat hij Gent-Wevelgem had gewonnen én wielergeschiedenis had geschreven. “Ik weet niet hoe ik het heb gedaan”, aldus Girmay, die in een sprint van vier renners de sterkste bleek. “Het is echt ongelooflijk, heel moeilijk om uit te leggen. Vrijdagavond kwam ik met dit plan en voor een goed resultaat. De laatste 200 meter had ik veel vertrouwen dat het zou gaan lukken.”

De 21-jarige Eritreër denkt dat zijn zege in Gent-Wevelgem veel kan betekenen, niet alleen voor hem zelf “Dit kan veel veranderen voor mij en voor het wielrennen in Afrika. Ik wil ook de fans bedanken, want zij stuwden me vooruit. Ik hou ervan om in België te koersen. Ik verras mezelf ook wel dit seizoen, dat was al zo bij mijn eerste zege in Mallorca. En nu dit, hier heb ik geen woorden voor.”

Ploegleider Hilaire Van der Schueren: “Na vrijdag beslist om Biniam te houden”

“Had ik dit verwacht voor het begin van het seizoen? Nee, ik wist wel dat er mogelijkheden waren. We hebben bepaalde zaken gezien waaraan we moesten bijsturen. We hebben ook gezien hoe hij tweede werd op het WK. Na vrijdag hebben we beslist hem hier te houden en hier te laten rijden. Dat bleek perfect voor ons.”

“Hij is van 3 januari hier en heeft zijn familie nog niet gezien. Dus was de afspraak dat hij naar huis ging, we houden ons daaraan. Het is wel geweest. Hij komt terug voor Frankfurt en de Giro.”

Wat voor iemand Girmay is? “Hij geniet van alles. Ik heb die jongen nog nooit horen klagen. Alles is goed, alles is perfect. Geweldig.”

Over Girmays mogelijkheden is Van der Schueren duidelijk: “De top. In al de klassiekers. Als we geduldig zijn en niet nerveus worden.”

