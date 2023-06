Bingoal-WB-renner Julian Mertens na ongeval op training met succes geopereerd aan wervelkolom: “Hij blijft nog enkele dagen in kunstmatige coma”

Wielrenner Julian Mertens (Bingoal WB) is met succes geopereerd aan de wervelkolom. Vandaag ondergaat hij nog een ingreep aan de kaak. De 25-jarige Belg wordt nog enkele dagen in een kunstmatige coma gehouden. Mertens liep woensdag bij een ongeval op training meerdere blessures op.

“Mertens onderging donderdag in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) een succesvolle operatie aan de wervelkolom”, schrijft Bingoal WB in een update. “Donderdag wordt hij nog geopereerd ter hoogte van de kaak. Julian heeft ook arm- en ribfracturen. Hij zal - afhankelijk van zijn evolutie - nog enkele dagen in een kunstmatige coma worden gehouden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ploegmanager Christophe Brandt vertelde gisteren dat Julian bij bewustzijn was toen hij werd afgevoerd. Het is nog onduidelijk of het om een aanrijding of trainingsongeval gaat.

Mertens is aan zijn vierde profseizoen bezig, het eerste bij Bingoal WB. De eerste drie jaar van zijn profcarrière bracht hij bij Sport Vlaanderen-Baloise door. Zijn beste resultaten behaalde hij vorig jaar met een elfde plaats in Dwars door het Hageland (1.Pro), een dertiende in de Boucles de la Mayenne (2.Pro) en een negende stek in de openingsrit van de Baloise Belgium Tour (2.Pro). Maandag kwam hij nog in actie in de Ronde van Limburg.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Mertens reed in 2021 de Waalse Pijl. © Photo News