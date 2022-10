Bijzondere mijlpaal: praten lukt nog niet, maar gewezen wielertopper Amy Pieters kan wel al eerste stapjes zetten na verschrikkelijke crash

De 31-jarige Pieters kwam eind december van het vorige jaar ten val tijdens een wegtraining van de Nederlandse nationale baanploeg, in de buurt van het Spaanse Calpe. Ze verloor daarbij het bewustzijn en liep een ernstig hersenletsel op. Pieters moest een operatie ondergaan en lag maandenlang in coma. Eind april meldde haar ploeg SD Worx dat de renster weer bij bewustzijn is. Sinds augustus werkt ze verder aan haar herstel in het Woerdense revalidatiecentrum.

“Aan wat ze laat zien, is de overtuiging daar dat Amy weer zal kunnen lopen!”, luidt het commentaar bij de eerste stapjes die Pieters heeft gemaakt met ondersteuning. Praten lukt nog niet, maar de voormalig Nederlands kampioene op de weg laat volgens haar website steeds vaker geluidjes horen. “Soms horen we ook ineens een klein woordje duidelijk uit haar mond ontsnappen. Herhalen doet ze dit nog niet, maar hoe fijn en hoopvol is het dan weer even haar vertrouwde stem in dit spontaan geuite woord te horen.”