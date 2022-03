Bijt ‘The Wolfpack’ terug in Harelbeke? “In Milaan-Sanremo gezien dat Jumbo-Visma geklopt kan worden”

Wielrennen KOERS KORT. Almeida wint koningin­nen­rit in Catalonië - Balsamo sprint naar winst in Classic Brugge-De Panne

João Almeida heeft de koninginnenrit in de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Portugees rekende in een lastig sprintje af met Nairo Quintana en Sergio Higuita. Almeida en Quintana staan in dezelfde tijd in het klassement, maar die laatste heeft wel de leiderstrui in handen. Met dank aan betere rituitslagen de voorbije dagen.

17:33