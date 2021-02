Bijna 1.000 fietsende vrouwen willen profwielrenster worden - of toch een poging wagen in Koers zkt. Vrouw: “Ze weten vaak niet hoe hard ze kunnen rijden”

WielrennenEerst waren ze met 3.800, nu nog met 848, straks worden het er 50, dan 10 en tenslotte is er ééntje die de job van haar leven vindt: profwielrenster worden. Het succes van Koers zkt. Vrouw - een soort van The Voice voor gepassioneerde fietsende vrouwen - overstijgt vele malen de verwachting. Om van het stilaan ontluikende talent nog maar te zwijgen, zegt bedenker Stefaan Maene (42) van Starcasino. “Vrouwen weten vaak niet hoe hard ze met de fiets kunnen rijden.” Wat is Koers zkt. Vrouw en hoe gaat het precies in z’n werk?

“Als we nu eens...” Zoals zoveel goeie ideeën begon ook dit met deze terloopse opmerking. Met een zinnetje die een gedachtegang duidelijk moest maken. Een aanloopje naar wat komen ging. Het was Stefaan Maene, de marketingdirecteur van Starcasino, die het op een blauwe maandag in januari vorig jaar uitsprak. Het bedrijf was in onderhandeling met Christel Herremans, de ploegleidster van een klein wielerteam, met ambities om beter te worden in het steeds populairder wordende veldrijden voor vrouwen.

Starcasino had wel oren naar het project, maar het mocht méér zijn dan enkel een naam op een truitje en wat afgeleide sponsoring. “Ik had toevallig een radiospotje gehoord, of dat denk ik toch. ‘Op een dag vind je de job van je leven’: dat zat in mijn hoofd. Wat als die job van je leven nu eens professioneel veldrijdster zou zijn? Of bij uitbreiding: wielrenster? Een uur later stond het allemaal op papier: we zouden Koers zkt. Vrouw lanceren, en uit een hele groep gepassioneerde vrouwen eentje de kans geven prof te worden.”

Volledig scherm Audrey Dekeersmaeker, één van de kandidates voor Koers zkt. Vrouw. © Gregory Van Gansen / Photo News

3.800 inschrijvingen

Het idee sloeg aan. Sterker nog, de interesse van fietsende vrouwen oversteeg vele malen de verwachting. “Wij hadden in onze stoutste dromen gedacht aan 500 inschrijvingen en iets van een 300 deelneemsters”, gaat Maene verder. “Maar twee dagen na de lancering - die we màànden moesten uitstellen wegens Covid-19 - hadden we al 400 inschrijvingen. En het blééf maar groeien. Voor we het wisten hadden 3.800 vrouwen zich ingeschreven voor Koers zkt. Vrouw. We hebben vervolgens een eerste selectie gemaakt, want er waren nogal wat inschrijvingen in het buitenland en dat wilden we niet: het moest ‘Belgisch’ worden. Maar er bleven er nog altijd zo’n 1.700 over.”

Volledig scherm Mieke Waterschoot, een van de kandidates voor Koers zkt. Vrouw. © Gregory Van Gansen / Photo News

Dat waren niet allemaal wielrensters, integendeel. Ze waren jong en minder jong. Ze waren sportief en sommige zelfs topsporters maar in een andere sport. Ze waren al jàren aan het fietsen en anderen waren stormachtig verliefd op de fiets geworden in de lockdown in de lente en er toch niet veel anders te doen bleek dan ritjes bij valavond te maken. Maene: “We hadden van bij het begin twee bedoelingen met Koers zkt. Vrouw. Eén: talent vinden dat ons profteam - en het vrouwenwielrennen in België in het algemeen - kan versterken. Maar twee ook: zoveel mogelijk vrouwen op de fiets krijgen.”

40 uur fietsen in 1 maand

Die trend - vrouwen op de koersfiets - is al een tijdje aan de gang. Wie tien jaar geleden een ritje maakte, kwam zelden een vrouw in lycra onderweg tegen. Nu zijn er bijna net zoveel als mannen op een koersfiets of mountainbike. En met de lockdown in de lente is dat nog eens explosief toegenomen, lijkt het wel. “Vrouwen weten vaak niet hoe hard ze met een fiets kunnen rijden”, zegt Maene. “Daarin verschillen ze van mannen. Als er tien voorwaarden zijn om een sportieve uitdaging aan te gaan, hebben mannen al genoeg aan drie, vier vervulde voorwaarden om zich te smijten. Een vrouw die aan négen voorwaarden voldoet, zal nog twijfelen.”

Volledig scherm Cynthia Debeir, één van de kandidates. © Gregory Van Gansen / Photo News

Al viel het met die twijfel nog mee, afgemeten aan het succes van Koers zkt. Vrouw. De plannen veranderden een paar keer wegens corona - een grote test op het circuit van Zolder kon niet, dus werd de selectie een challenge op Strava om in één maand 40 uur te fietsen. Dat is vergelijkbaar met het aantal trainingsuren van een vrouwelijke wielerprof. Van de 1.011 die er uiteindelijk aan begonnen, blijven er nu - zondag is de maand voorbij - nog 848 over.

Daarna gaat Koers zkt. Vrouw een volgend stadium in. Maene: “Dan maken we met het team van professor sporttraining en trainingsleer Jan Boone (UGent) een selectie van de vrouwen die de eerste challenge hebben gehaald, op basis van hun vermogen, snelheid en kracht op de verschillende segmenten op Strava. We zien nu trouwens al dat er deelneemsters een snellere klimtijd hebben gereden op de Paterberg dan sommige toprensters - weliswaar na 30 in plaats van na 150 kilometer, maar dat geeft toch al een indicatie hoe sterk ze zijn.”

Job van haar leven

Die selectie - ergens tussen de 50 en 100 vrouwen - zal vervolgens wetenschappelijk helemaal worden gescreend op een testdag bij Cycling Vlaanderen in Gent. De besten daarvan - 8 of 10 vrouwen - rijden op 21 februari een veldrit op het parcours van Ruddervoorde - met hellingen, door een zandbak en modder. “Nadien zal Christel Herremans, met tònnen ervaring in het vrouwenwielrennen, de 3 meest belovende talenten eruit pikken”, besluit Maene. “Zij mogen mee op stage met het team. Eentje krijgt dan in juni een profcontract en vindt dus de job van haar leven.”

Volledig scherm Ennia Ballardini, een van de kandidates. © Gregory Van Gansen / Photo News