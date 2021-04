Biedt u mee? Truitjes Elegant-Quick.Step geveild voor goede doel

Wielrennen EXCLUSIEF. Kijk maandag naar eerste blik achter de schermen bij Wout van Aert tijdens klassie­kers

3 april Hoe beleefde Wout van Aert zijn zege in Gent-Wevelgem? Hoe leefde hij toe naar de Ronde van Vlaanderen? De antwoorden op die vragen krijgt u op HLN.be in een exclusieve blik achter de schermen bij Wout van Aert tijdens deze voorjaarsklassiekers. Van het mindere moment op de Tiegemberg tijdens de E3 Harelbeke tot de machtsontplooiing in Gent-Wevelgem. En wie weet komt er nog een monumentale zege in de Ronde van Vlaanderen bovenop? De eerste aflevering van de reeks zal op 5 april te bekijken zijn op de website en in de app. Tot dan!