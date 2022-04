Bevestigd: Wout van Aert voegt Luik-Bastenaken-Luik toe aan programma

WielrennenMorgen beslist Jumbo-Visma of het Wout van Aert opstelt in Parijs-Roubaix. Van Aert wil de Helleklassieker graag rijden, maar het zou niet de laatste wedstrijd van zijn voorjaar zijn. De Belgische kampioen heeft ook Luik-Bastenaken-Luik toegevoegd aan zijn programma.

Bij Jumbo-Visma buigen ze zich over een delicate keuze. Stellen ze Wout van Aert op in Parijs-Roubaix? Twee weken na de vaststelling van zijn covid-besmetting voelt Van Aert zich weer kerngezond. Hij is momenteel in Spanje bezig aan een trainingsblok om zijn voorjaar in schoonheid af te sluiten.

Van Aert wil graag de Helleklassieker rijden. Zijn werkgever is bereid mee te gaan in de wens van haar kopman, maar houdt ook de cases van Sonny Colbrelli en Tim Declercq in het achterhoofd. Die kregen hartproblemen nadat ze (te) snel de competitie hervatten na een covid-besmetting. Voor CEO Richard Plugge primeert de gezondheid van zijn renner op een deelname in Roubaix. Het is aan de medische staf van Jumbo-Visma om al dan niet groen licht te geven.

Debuut in La Doyenne

Parijs-Roubaix zal niet de laatste wedstrijd van zijn voorjaar worden. Van Aert wil een week later ook starten in Luik-Bastenaken-Luik. La Doyenne stond nooit op zijn programma, maar omdat hij de Ronde van Vlaanderen en Amstel Gold Race miste, voelt Van Aert zich mentaal en fysiek fris om zijn voorjaar te rekken. De deelname in Luik staat het vervolg van zijn seizoen ook niet in de weg. De hoogtestage in functie van de Tour is pas voorzien vanaf mei.

Van Aert reed Luik nooit eerder, maar in topvorm maakt hij er zeker kans op de zege. Of hij die topvorm heeft, zal blijken in Roubaix. Indien niet, is het ideaal om te ervaren hoe ver hij er in de toekomst kan geraken. Met ook ex-winnaar Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Tiesj Benoot op het startblad van Jumbo-Visma in het enige Waalse monument, zal Van Aert zeker niet alleen het kopmanschap moeten dragen.

