Better call Cal: wie is MotoGP-piloot Crutchlow die Evenepoel bochten aan duizelingwekkende snelheden moet leren nemen?

Veel is de voorbije dagen gezegd en geschreven over de stuurmanskunsten van Remco Evenepoel na zijn val in de Ronde van Italië. In de 17de rit van de Giro viel onze landgenoot in de afdaling van de Passi di San Valentino. Een val die naar eigen zeggen moeilijk te vermijden was. Evenepoel zag renners voor zich een buiteling maken en uitwijken naar de binnenbocht om het boeltje te ontwijken was voor onze landgenoot niet mogelijk omdat daar een andere coureur reed.

En zo ging Evenepoel wat onbeholpen over de vangrail. Waarnemers wezen op het traject dat onze landgenoot aflegde in de meters voor zijn val en spraken daarbij van een kleine paniekreactie. Iets wat logisch is na die vreselijke duik in het ijle die hij maakte in de Ronde van Lombardije vorig jaar. Evenepoel hield er toen een gebroken bekken aan over. In de Giro kwam hij er gelukkiglijk met wat builen en blutsen van af, Deceuninck-Quick.Step nam hem uit voorzorg uit de wedstrijd.

Het klassement in de Ronde van Italië was op dat moment al een verloren zaak voor Evenepoel. Na een knappe eerste tiendaagse had hij in de gravelrit naar Montalcino twee minuten aan de broek gekregen - niet in staat om bij technische passages over het Italiaanse grind zijn tempo aan te haken bij dat van Ineos-Grenadiers en de andere favorieten. Ook in andere afdalingen leek Evenepoel het bij momenten moeilijk te hebben wanneer er druk op de ketel werd gezet.

Volledig scherm © EPA

Better call Cal

Een combinatie van factoren, uiteraard. Er is de voorgeschiedenis met de val in de Ronde van Lombardije, er is de vermoeidheid die na een voorbereiding van amper twee maanden onvermijdelijk komt opspelen in een grote wielerronde. Merk op dat Evenepoel voor deze Giro nooit langer dan een rittenkoers van één week reed. En dan is er uiteraard ook het feit dat Evenepoel voor zijn 17de nooit in een peloton reed en in zijn jeugdjaren vooral een getalenteerd voetballer was.

Onze landgenoot hoeft geen Mathieu van der Poel of Peter Sagan te worden, maar bij Deceuninck-Quick.Step willen ze wel schaven aan de stuurvaardigheid van onze landgenoot om situaties als in de voorbije Giro tot een minimum te beperken. En daarbij moet Cal Crutchlow een belangrijke rol spelen. Cal wie, horen we u denken? Er zijn weinigen met meer ervaring in het nemen van bochten aan hoge snelheid dan de 35-jarige Brit. Crutchlow is immers een net-gepensioneerde MotoGP-piloot.

Volledig scherm Cal Crutchlow. © EPA

26 crashes in 1 seizoen

U had Crutchlow misschien al eens zien passeren op de Instagram-pagina van Mark Cavendish. Crutchlow is net als de 30-voudige ritwinnaar in de Tour afkomstig van het eiland Man en zot van de fiets. Om zijn conditie in de wintermaanden op peil te houden, vergezelde hij op zijn Specialized-fiets (het merk waarmee ook Evenepoel en Deceuninck-Quick.Step koersen) al goeie vriend Cavendish en Geraint Thomas op training. Crutchlow is sinds het najaar van 2020 MotoGP-piloot af. Voortaan is hij testrijder bij Yamaha.

Er is in principe geen betere leermeester te vinden. Crutchlow weet wat het is om met een tweewieler aan meer dan 300 kilometer per uur een bocht in te duiken. De Brit weet ook hoe het voelt om na een zware val en blessures weer te moeten aanknopen met competitie op hoge snelheid. In 2016 viel hij 26 keer in één seizoen. Vorig jaar brak hij z'n pols, scheurde de ligamenten van zijn enkel en hielp hij ook enkele pezen in zijn schouders naar de haaien. Op een Instagram-filmpje toonde hij ook een operatie aan een permanent pompende spier in z’n arm.

Volledig scherm Cal Crutchlow in actie. © EPA

Jeugdvoetballer bij Aston Villa

Van geen kleintje vervaard dus, Crutchlow. De man eindigde in 2013 als 5de in de WK-stand van de MotoGP. In totaal startte hij aan 168 GP’s waarvan hij er drie won. Zijn eerste zege kwam er in 2016 in de GP van Tsjechië toen hij Valentino Rossi en Marc Marquez klopte. In 2018 was hij de beste in Argentinië en Australië. Verder stond hij in zijn MotoGP-carrière tussen 2010 en 2020 negentien keer op het podium. In de WK-stand had hij doorgaans zijn plaats op plekken 7 tot 9.

Net als Evenepoel heeft de man van Man ook een verleden in het voetbal. Crutchlow probeerde het in zijn jeugdjaren ook verdienstelijk als voetballer. Hij ging testen bij Coventry en Aston Villa, maar na knieblessures concentreerde hij zich op de motorsport. Parallellen met Evenepoel en adelbrieven te over dus. De relatie met Cavendish en Specialized deed de rest. De bedoeling was om Crutchlow en Evenepoel deze winter al eens samen te zetten, maar door de terugval in Evenepoels revalidatie ging dat toen niet door. Nu dan wel?

Volledig scherm © Photo News

