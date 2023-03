Betere tijdritpositie voor Van Aert, dankzij nieuwe UCI-regels: “Grote renners hebben meer ruimte om hun tijdritpositie te optimaliseren”

Maak jij straks een trainings­rit­je met Wout van Aert? ‘WVA’ lanceert met Red Bull Stra­va-challenge voor lopers en fietsers

‘Red Bull Fly Like Wout’. Zo heet de Strava-challenge die Wout van Aert in samenwerking met Red Bull lanceert. Het doel is vrij simpel. Minstens drie keer per week 30 minuten lopen of fietsen en dat voor een periode van drie weken. Wie daarin slaagt, maakt kans op een training met Van Aert zelf.