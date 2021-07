Bert De Backer hangt fiets aan de haak: “Geen zin om andere ploeg te zoeken, het zou veel plezier wegnemen van laatste maanden als renner”

In zijn carrière reed De Backer maar voor twee ploegen, die wel al eens van naam veranderden. In 2009 startte hij zijn profloopbaan bij de Nederlands-Duitse formatie Skil-Shimano, dat later Argos-Shimano, Giant-Shimano, Giant-Alpecin en Sunweb werd. In 2018 verkaste hij naar het Franse Vital-Concept, het huidige B&B Hotels p/b KTM. Daar loopt zijn contract na dit seizoen af.

“En ik heb geen zin om nog een andere ploeg te zoeken. Dat zou veel plezier wegnemen van mijn laatste maanden als renner”, verklaarde De Backer. “Ik zou misschien nog wel een hele tijd door kunnen gaan, maar het is niet zo dat er tien ploegen staan aan te schuiven om me een contract te geven. Ik heb het geluk gehad de voorbije jaren betaald te worden om mijn passie te doen en ik heb het geloof dat dat nog altijd kan. Wat die passie dan wordt, is afwachten.”

De Backer boekte één profzege. In 2013 won hij in Leuven de GP Jef Scherens (1.1). In Parijs-Roubaix finishte hij vier keer in de top twintig (11e, 12e, 17e en 20e). In Parijs-Tours werd hij in 2019 achtste.

