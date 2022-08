Bernal rijdt in dienst bij rentree in Ronde van Denemarken, Kooij houdt Philipsen van winst

EK wielrennen Lotte Kopecky kroont zich tot Europees kampioene punten­koers: “Er kan altijd nog een medaille bij, maar mijn EK is nu al geslaagd”

Tweede race voor Lotte Kopecky op het EK baanwielrennen en weer was het bingo: de 26-jarige gaf een master class in de puntenkoers en voegde na WK-goud nu ook nog EK-goud aan haar collectie toe. En ze is nog niet voldaan: maandag wacht het omnium. “Ik ben al tevreden met de medailles die ik heb maar er kan er nog altijd eentje bij.”

14 augustus