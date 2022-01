Bernal na zware val op training geopereerd aan rug: “Zenuwen niet aangetast, maar wachten evolutie van komende 72 uur af”

Bernal was bezig aan een voorbereidingsstage in Colombia. Samen met een groep andere ploegmaats - Richard Carapaz, Dani Martínez, Jonathan Narváez, Brandon Rivera, Andrey Amador, Ómar Fraile en Carlos Rodríguez - ging de kopman van INEOS Grenadiers ook deze voormiddag trainen, maar het liep dus mis.

Operatie

INEOS meldde gisteren al dat Bernal bij bewustzijn was en dat zijn toestand stabiel is, maar in het ziekenhuis werd toch aanzienlijke schade vastgesteld. Bernal liep meerdere blessures op, waaronder een gebroken dijbeen en knieschijf. Ook zijn nek en borst werden hard geraakt.

Intussen maakte het ziekenhuis waar Bernal opgenomen werd bekend dat de renner succesvol geopereerd is aan zijn ruggenwervels. Volgens het statement zal Bernal bovendien geen blijvende neurologische schade overhouden aan zijn val. “De mobiliteit en de zenuwen zijn niet aangetast”, klinkt het. “We wachten nu zijn evolutie tijdens de komende 72 uur af.” Die is cruciaal voor zijn verdere herstel.

Bernal verlengde zijn contract bij INEOS Grenadiers twee weken geleden, tot 2026. De Colombiaan won vorig jaar de Giro en in 2019 de Tour. Hij rijdt sinds begin 2018 voor het team van Dave Brailsford. Het grote doel voor 2022 was opnieuw Tourwinst, al wordt het afwachten hoe lang hij out zal zijn. Normaal zou hij binnen drie weken aan zijn seizoen beginnen, in de Tour de La Provence, maar dat plan is voor de vuilnisbak. Bernal staat voor een maandenlange inactiviteit.