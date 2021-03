Beresterke Wout van Aert triomfeert in slottijdrit Tirreno-Adriatico, Pogacar stelt eindzege veilig

Korte slottijdrit van 10,1 kilometer vandaag in San Benedetto del Tronto. Wie tijdrit zegt, denkt aan Filippo Ganna. De wereldkampioen had acht tijdritzeges op rij achter zijn naam en was ook nu torenhoog favoriet. Net voor hem was Stefan Küng echter aan een sterke tijdrit bezig. De Europees kampioen tijdrijden van FDJ klokte af op 11'12". En Ganna? Die beet zijn tanden stuk op die tijd. Hij stelde teleur en strandde op 5 seconden.

Maar dan moesten er nog een pak kleppers én klassementsmannen komen. Alaphilippe en Van der Poel namen een snipperdag. Van Aert ging uiteraard wél vol. De Belgisch kampioen was één seconde sneller dan Küng aan het tussenpunt en deelde zijn tijdrit perfect in. Aan de meet dook hij liefst zes seconden onder de tijd van Küng. Dan was het alleen nog wachten op Pogacar, maar de Sloveen kwam niet eens in de buurt van Van Aert. Hij pakte zo zijn tweede etappezege in deze Tirreno.