Beresterke Van Baarle soleert naar eerste zege in Monument in zinderende editie van Parijs-Roubaix

Wielrennen Dubbele pech voor Wout van Aert: Bos van Wallers met fiets van ploegmaat, later lekke achterband

Wout van Aert zakte in het Bos van Wallers helemaal naar de achterkant van het peloton. En dat kwam niet door een minder vormpeil. De Belgische kampioen had net voor de vijfsterrenstrook materiaalpech en kreeg vervolgens de fiets van ploegmaat Timo Roosen onder de kont geschoven. Dat was af te leiden uit de voorvork, gekleurd in rood, wit en blauw - Roosen is de huidige Nederlandse kampioen op de weg. Nadien wisselde Van Aert opnieuw van fiets en keerde hij snel terug in de groep der favorieten.

16:12