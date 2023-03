Benoot probeert het in de Tirreno weer als klassementsman: “Hij is deze week samen met Wilco Kelderman onze kopman”

Pech voor Tiesj Benoot (28). Hij moest zijn tijdrit in wel héél slechte omstandigheden afwerken: in de stromende regen. Een tegenvaller, want Benoot gaat voor het eerst in lange tijd voor een klassement.

In tegenstelling tot Wout van Aert was de openingstijdrit in Tirreno-Adriatico wel belangrijk voor Tiesj Benoot. De Gentenaar had geen geluk: hij eindigde 47ste, in dezelfde tijd als Van Aert, op 1'14'’ van winnaar Ganna. Benoot is geen specialist, het vlakke parcours was bovendien niet in zijn voordeel en dat hij het slechtste weer van allemaal had, hielp hem ook niet. “Dat heeft hem extra seconden gekost”, klonk het bij zijn ploeg.

Vanuit de volgwagen zagen ploegleiders Frans Maasen en Arthur van Dongen nochtans een prima Benoot: “Je kon zien dat hij in vorm is. Tiesj reed een heel nette tijdrit op een parcours dat hem totaal niet ligt.” Benoot verloor 30 tot 45 seconden op de belangrijkste klassementsrenners. Dat is jammer, want hij rijdt in deze Tirreno ook voor een goed klassement. Best opvallend, want het is ondertussen een paar jaar geleden dat hij dat gedaan heeft. 2021 was de laatste keer: toen werd hij vijfde in Parijs-Nice en vijftiende in de Ronde van Zwitserland, het jaar ervoor zelfs tweede in Parijs-Nice.

Volledig scherm © BELGA

Bij Jumbo-Visma geloven ze dat de combinatie met de klassiekers mogelijk is. Maar er speelt nog iets. Van Dongen: “Tiesj rijdt tijdens het jaar veel in dienst van anderen. Maar af en toe willen we hem ook zijn eigen ding laten doen. Daarom is afgesproken dat hij hier zijn kans mag gaan. Daar houden we ons aan. Hij is deze week samen met Wilco Kelderman onze kopman. De wedstrijd zal uitwijzen wie bergop de sterkste is. De lange klim naar Sassotetto op vrijdag zal voor verschillen zorgen. Maar ook de zaterdagrit wordt selectief.”

LUISTER. Wuyts & Vlaeminck: “Van der Poel is voor Van Aert mentaal een wezenlijk probleem”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © BELGA