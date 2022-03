Benoot past voor Tirreno na massale crash, stevig gevallen Alaphilippe beslist morgen

Wielrennen Yana Seel zorgde met Dstny voor een vervanger voor Soudal, maar dit is pas het begin: “Lotto moet naar de top 10 van de WorldTour”

Met zeven overwinningen is het nieuwe seizoen alvast goed begonnen voor Lotto-Soudal. En nu is ook een nieuwe sponsor gevonden, die op het einde van dit seizoen de plaats van Soudal zal innemen. Wie mee de onderhandelingen tussen de Nationale Loterij en Dstny tot een goed einde bracht is Yana Seel (37), Belgische met Russische roots. Seel is sinds dit jaar Chief Business Officer van Lotto-Soudal. Ze heeft drie diploma’s, spreekt zes talen en ze is ambitieus.

27 februari