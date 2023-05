Benelux Tour gaat voor duurzaamheid en heet voortaan Renewi Tour

De Benelux Tour heet voortaan Renewi Tour. De vijfdaagse wielerwedstrijd wil onder impuls van de nieuwe titelsponsor Renewi een voorbeeldevenement op vlak van duurzaamheid worden. De Renewi Tour start dit jaar op 22 augustus met een ploegenpresentatie in Knokke-Heist en eindigt op 27 augustus in Bilzen.

Centraal in de samenwerking tussen de koersorganisatie en Renewi staat het minimaliseren van de ecologische voetafdruk door zoveel mogelijk restafvalstromen te recycleren. In de Benelux is Renewi het marktleidende ‘waste to product’-bedrijf dat zoveel mogelijk afvalstromen verwerkt en recycleert tot waardevolle nieuwe grondstoffen, materialen en producten. De Renewi Tour streeft ernaar, als ook met tal van andere partners en leveranciers, om een (rest)afvalvrij evenement te worden.

Met dit plan bouwt organisator Golazo verder op de groene impulsen van het WK wielrennen 2021 in België, waarvan Golazo medeorganisator was. Met een duurzaamheidsstudie uitgevoerd door Deloitte als benchmark streven de partners ernaar om samen nog enkele extra stappen inzake duurzaamheid te zetten.

“Alles start vanuit een duurzaamheidscharter dat we afsluiten met onze partners, leveranciers en de diverse etappesteden”, verduidelijkt Christophe Impens van Golazo. “Afval, energie, water, mobiliteit, gebruik van de ruimte, … Met Renewi dringen we vanaf dit jaar het restafval sterk terug en gaan we zoveel mogelijk recycleren. Voor bepaalde andere onderdelen is iets meer tijd nodig, maar onze samenwerking met Renewi loopt voor minstens drie jaar. Tegen 2025 willen we dan ook het afval naar 0% reduceren en op andere duurzaamheidsdomeinen grote stappen gezet hebben.”

Volledig scherm © BELGA

“Binnen Renewi zien we afval als een kans. ‘Afval bestaat niet’ is niet voor niets reeds lange tijd ons motto, waarbij recyclage de sleutel is om afval te zien als bron voor secundaire grondstoffen”, aldus Mark Thys, Directeur Renewi België. “In een circulaire wereld is samenwerking de toekomst. Samen met partners als Golazo ontwikkelen we innovatieve concepten die verder gaan dan een efficiënte en duurzame inzameling van afvalstromen. Deze samenwerking heeft voor ons concreet tot doel om de ecologische impact van het event te verminderen en zoveel mogelijk afvalstromen recycleren.”

Vijfdaagse UCI World Tour

Niet alleen de naam Renewi Tour en het doorgedreven duurzaamheidsconcept zijn nieuw, ook op sportief vlak verandert een en ander. Door hervormingen op de UCI-kalender is de Renewi Tour voortaan een vijfdaagse in plaats van een zevendaagse rittenkoers. In 2023 zal er van de vijf ritten één in Nederland plaatsvinden: een individuele tijdrit in Sluis op 24 augustus. Dat heeft enerzijds te maken met langetermijnafspraken met enkele Belgische steden, maar anderzijds ook met beperkingen op de politiebegeleiding bij wielerwedstrijden in Nederland. De ambitie is om in 2024 de Renewi Tour ook in Nederland weer meerdaags te laten vertoeven.

De Renewi Tour start met een ploegenpresentatie op dinsdag 22 augustus in Knokke-Heist en eindigt op zondag 27 augustus in Bilzen. Alle 18 UCI WorldTeams zullen deelnemen aan de Renewi Tour.

Het rittenschema van de Renewi Tour 22/8: ploegenpresentatie Knokke-Heist 23/8: rit 1: Blankenberge - Ardooie 24/8: rit 2: Sluis (Nederland): individuele tijdrit 25/8: rit 3: Aalter - Geraardsbergen 26/8: rit 4: Beringen - Peer 27/8: rit 5: Riemst – Bilzen

Volledig scherm Sonny Colbrelli is de laatste winnaar van de Benelux Tour. © BELGA