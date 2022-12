B&B Hotels-team houdt op met bestaan: Belgen Debusschere, Lietaer en Warlop moeten op zoek naar nieuwe ploeg

Veldrijden “Zeker tien technische fouten gemaakt”: Mathieu van der Poel wint meteen en gaat na de cross nog 7 kilometer stevig lopen

Mathieu van der Poel voorspelde dat de conditie goed genoeg was om zijn eerste cross te winnen en hield woord. Dominerend en mooi was het echter niet in Hulst, door de vele technische fouten. “In de eerste ronden heb ik echt liggen sukkelen.”

27 november