Ben Tulett: van wereldkampioen veldrijden bij de junioren tot ontdekking van de Ardense klassiekers

WielrennenBij de meeste wielerliefhebbers doet de naam Ben Tulett een belletje rinkelen. De nu negentienjarige Brit werd zowel in 2018 als in 2019 wereldkampioen veldrijden bij de junioren, maar hij kan meer dan crossen alleen. Zowel in de Amstel Gold Race als in de Waalse Pijl reed hij zich in de kijker. In de Amstel Gold Race finishte hij in de groep achter Van Aert, Pidcock en Schachmann. Gisteren klauterde hij naar een twaalfde plaats op de Muur van Hoei. Net als enkele klimtalenten in België, is hij een man om in de gaten te houden.